Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, который предоставлял врагу информацию для массированных ракетно-дроновых ударов по столице.

СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Киеву

Им оказался 36-летний работник компании, устанавливающий охранно-пожарную сигнализацию на стратегически важных объектах Украины.

По материалам следствия, в течение осени фигурант передавал оккупантам координаты потенциальных целей для обстрелов Киева и отслеживал последствия вражеских ударов по энергетическим объектам города, высылая отчеты для корректировки повторных атак.

Кроме этого, агент передавал информацию о расположении зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, надеясь помочь врагу обойти ПВО.

Как установило следствие, мужчина попал во внимание ФСБ весной из-за публикаций в соцсетях с призывами к захвату Украины.

Его дистанционно завербовали, определили задачи и организовали каналы связи через анонимные чаты и электронную почту.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфоны, флеш-накопители и 8 украинских сим-карт, которые он использовал для конспирации.

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили задержанному о подозрении по трем статьям УК:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 436-2 – глорификация вооруженной злости РФ;

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины.

Агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Главным следственным управлением СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Источник : СБУ

