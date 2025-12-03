Устанавливал сигнализацию на объектах и корректировал удары по Киеву: задержан агент РФ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, который предоставлял врагу информацию для массированных ракетно-дроновых ударов по столице.
Им оказался 36-летний работник компании, устанавливающий охранно-пожарную сигнализацию на стратегически важных объектах Украины.
По материалам следствия, в течение осени фигурант передавал оккупантам координаты потенциальных целей для обстрелов Киева и отслеживал последствия вражеских ударов по энергетическим объектам города, высылая отчеты для корректировки повторных атак.
Кроме этого, агент передавал информацию о расположении зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, надеясь помочь врагу обойти ПВО.
Как установило следствие, мужчина попал во внимание ФСБ весной из-за публикаций в соцсетях с призывами к захвату Украины.
Его дистанционно завербовали, определили задачи и организовали каналы связи через анонимные чаты и электронную почту.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфоны, флеш-накопители и 8 украинских сим-карт, которые он использовал для конспирации.
Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили задержанному о подозрении по трем статьям УК:
ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения;
ч. 3 ст. 436-2 – глорификация вооруженной злости РФ;
ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины.
Агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Главным следственным управлением СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.