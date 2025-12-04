Графики отключения света на 5 декабря: когда не будет электричества
- В Укрэнерго сообщили, что 5 декабря во всех регионах Украины в течение суток (с 00:00 до 23:59) будут действовать графики почасовых отключений.
- Ограничения введены из-за масштабных последствий ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.
Во всех регионах Украины будут отключат электроснабжение в пятницу, 5 декабря.
График отключения света на 5 декабря
В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, какими будут ограничения завтра, 5 декабря.
Время и объем применения будут следующими:
- графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей;
- графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
График отключения света в Киеве
Графики отключений электроэнергии на 5 декабря для потребителей Киева уже доступны на ресурсах ДТЭК.
График отключения света в Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключений электроэнергии, которые будут применяться в Киевской области начиная с 5 декабря.
График отключения света в Днепре и Днепропетровской области
ДТЭК обнародовал графики отключений для Днепропетровской области, которые будут действовать 5 декабря.
В Укрэнерго предупредили, что графики и объемы отключений света могут меняться.
В компании призвали проверять обновления только на официальных ресурсах вашего облэнерго.
После включения света следует потреблять электроэнергию экономно.
Как объяснили в Укрэнерго, ограничения в электроснабжении введены из-за масштабных последствий предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на ключевые энергообъекты.