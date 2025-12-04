Во всех регионах Украины будут отключат электроснабжение в пятницу, 5 декабря.

График отключения света на 5 декабря

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, какими будут ограничения завтра, 5 декабря.

Время и объем применения будут следующими:

графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей;

графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

График отключения света в Киеве

Графики отключений электроэнергии на 5 декабря для потребителей Киева уже доступны на ресурсах ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключений электроэнергии, которые будут применяться в Киевской области начиная с 5 декабря.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

ДТЭК обнародовал графики отключений для Днепропетровской области, которые будут действовать 5 декабря.

В Укрэнерго предупредили, что графики и объемы отключений света могут меняться.

В компании призвали проверять обновления только на официальных ресурсах вашего облэнерго.

После включения света следует потреблять электроэнергию экономно.

Как объяснили в Укрэнерго, ограничения в электроснабжении введены из-за масштабных последствий предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на ключевые энергообъекты.

