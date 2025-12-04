Украинские представители продолжат переговоры в Соединенных Штатах с командой бывшего президента Трампа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам.

Зеленский о продолжении диалога с администрацией США по мирному плану

Украинский лидер подчеркнул, что украинская сторона настроена на тщательное изучение всех факторов, которые могут влиять на ход боевых действий и дипломатических процессов.

Особое внимание будет уделяться тому, какие дополнительные аргументы или поводы Кремль использует для продолжения конфликта, и какие шаги могут быть предприняты для защиты национальной независимости Украины.

— Наша главная цель — получить полную информацию о том, что обсуждалось в России и какие аргументы использует Путин, чтобы затягивать войну и давить на Украину и нашу независимость, — отметил Зеленский в вечернем обращении.

В то же время, по его словам, Украина готовится к любому сценарию развития событий, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие с международными партнерами.

Власть делает акцент на построении мирного процесса, основанного на реальной безопасности для государства и его граждан.

Кроме того, украинская сторона планирует максимально конструктивно сотрудничать со всеми союзниками для достижения стабильного и достойного мира, что предполагает надежную поддержку партнеров во всех сферах — от дипломатии до оборонных нужд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по впечатлениям его представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, Владимир Путин хотел бы завершить войну в Украине.

Американский лидер рассказал, что его посланцы вчера провели встречу с президентом РФ в Кремле, которая длилась почти пять часов.

Трамп подчеркнул, что результаты переговоров пока неизвестны, ведь «для этого нужны двое», и добавил, что в контексте Украины достичь компромисса не удалось.

По словам президента США, Путин стремился бы вернуться к более нормальной жизни, а встреча с Виткоффом и Кушнером оставила положительное впечатление относительно его намерений.

