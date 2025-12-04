Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией по мирному плану для окончания войны России против Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга 4 декабря.

Зеленский о встрече Умерова и Гнатова в США

По словам главы государства, уже состоялся ряд встреч украинской делегации с американской стороной во Флориде.

Владимир Зеленский отметил, что команда Украины подготовила некоторые решения и предложения совместно с американской стороной.

Президент Украины подтвердил, что сразу после консультаций американская делегация отправилась в Россию.

В то же время Зеленский отметил, что не может ответить на вопрос о том, какими были разговоры и были ли они в конструктивном формате. Он подчеркнул, что есть договоренности о дальнейшем диалоге.

— Мы договорились, что обсудим некоторые вопросы в более широком формате в Брюсселе. И после американской стороны, после встречи в России наши две делегации встретятся в США, — рассказал он.

Кроме этого, Владимир Зеленский подтвердил, что Умеров и Гнатов уже вылетели в США. По словам президента, он будет знать более подробную информацию после встречи в США, когда они ему позвонят.

4 декабря издание Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, сообщило о запланированной встрече секретаря СНБО Рустема Умерова с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоится 4 декабря в Майами (штат Флорида).

