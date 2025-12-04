Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 4 декабря: минус 1140 оккупантов и почти три десятка артсистем
Потери РФ на 4 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 380-е сутки полномасштабной войны превысили 1,177 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 4 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 177 370 (+1 140);
- танков – 11 396 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 685 (+3);
- артиллерийских систем – 34 809 (+29);
- реактивных систем залпового огня – 1 556 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245);
- крылатых ракет – 4 024;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 813 (+125);
- специальной техники – 4 012.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.