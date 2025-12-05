Аварийные отключения света введены в ряде областей Украины: перечень
В пятницу утром, 5 декабря, в ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.
Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Аварийное отключение света в Украине 5 декабря: что известно
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине сегодня выросло. По состоянию на утро его уровень на 1,5% превышал показатели предыдущего дня.
В связи с этим возникла необходимость ввести аварийные отключения электроэнергии в ряде регионов. Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях.
В этих регионах временно не действуют обнародованные ранее графики обесточений. Аварийные отключения света будут отменены после стабилизации ситуации в энергетической системе.
В других областях Украины действуют графики отключения света в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничение мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Причина таких ограничений – последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему Украины.
Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов и перенести энергоемкие процессы на ночные часы (после 22:00).
Обесточение в Украине 5 декабря из-за ударов РФ
По данным Министерства энергетики Украины, из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре на утро 5 декабря без света остаются потребители в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.
На поврежденных энергетических объектах продолжаются восстановительные работы.