В пятницу утром, 5 декабря, в ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Аварийное отключение света в Украине 5 декабря: что известно

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине сегодня выросло. По состоянию на утро его уровень на 1,5% превышал показатели предыдущего дня.

В связи с этим возникла необходимость ввести аварийные отключения электроэнергии в ряде регионов. Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях.

В этих регионах временно не действуют обнародованные ранее графики обесточений. Аварийные отключения света будут отменены после стабилизации ситуации в энергетической системе.

В других областях Украины действуют графики отключения света в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничение мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Причина таких ограничений – последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергосистему Украины.

Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов и перенести энергоемкие процессы на ночные часы (после 22:00).

Обесточение в Украине 5 декабря из-за ударов РФ

По данным Министерства энергетики Украины, из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре на утро 5 декабря без света остаются потребители в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской.

На поврежденных энергетических объектах продолжаются восстановительные работы.

Источник : Минэнергетики

