На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Шалигино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.

В Киеве раздавались взрывы

Ночью около 00:20 5 декабря в Киеве раздавались взрывы. Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов на столицу с северо-востока через Бровары.

Киевляне в соцсетях сообщили, что взрывы были из-за активной работы противовоздушной обороны.

Атакован порт в Темрюке Краснодарского края

В Краснодарском крае прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на Темрюкский морской торговый порт.

В порту Темрюк действует морской терминал по перегрузке нефтепродуктов — там принимают, хранят и отгружают нефтепродукты. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку дронов на порт Темрюк.

Предварительно, после атаки на порт в Темрюке загорелись резервуары с топливом.

В Майами завершилась встреча делегаций по мирному плану

В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций. 4 декабря стороны собрались для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

Украинскую делегацию на переговорах представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Атака на химзавод в Ставропольском крае

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по одному из крупнейших химических предприятий России — Невинномысскому Азоту в Ставропольском крае. Атака на завод произошла ночью 4 декабря.

Невинномысский Азот является критически важным для военно-промышленного комплекса России. Мощности завода позволяют ежегодно выпускать более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры — ключевых составляющих для взрывчатых веществ и снарядов.

В российской Сызрани горит НПЗ

В Сызрани Самарской области РФ ночью прогремели взрывы. Под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Там бушует пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

