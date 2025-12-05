Главные события ночи 5 декабря: взрывы в Киеве и атака на порт Темрюк в России
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Шалигино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григоровка, Веселянка Запорожской области.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- В Киеве раздавались взрывы
- Атакован порт в Темрюке Краснодарского края
- В Майами завершилась встреча делегаций по мирному плану
- Атака на химзавод в Ставропольском крае
- В российской Сызрани горит НПЗ
В Киеве раздавались взрывы
Ночью около 00:20 5 декабря в Киеве раздавались взрывы. Перед взрывами Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов на столицу с северо-востока через Бровары.
Киевляне в соцсетях сообщили, что взрывы были из-за активной работы противовоздушной обороны.
Атакован порт в Темрюке Краснодарского края
В Краснодарском крае прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на Темрюкский морской торговый порт.
В порту Темрюк действует морской терминал по перегрузке нефтепродуктов — там принимают, хранят и отгружают нефтепродукты. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку дронов на порт Темрюк.
Предварительно, после атаки на порт в Темрюке загорелись резервуары с топливом.
В Майами завершилась встреча делегаций по мирному плану
В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций. 4 декабря стороны собрались для обсуждения путей прекращения войны в Украине.
Украинскую делегацию на переговорах представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Атака на химзавод в Ставропольском крае
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по одному из крупнейших химических предприятий России — Невинномысскому Азоту в Ставропольском крае. Атака на завод произошла ночью 4 декабря.
Невинномысский Азот является критически важным для военно-промышленного комплекса России. Мощности завода позволяют ежегодно выпускать более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры — ключевых составляющих для взрывчатых веществ и снарядов.
В российской Сызрани горит НПЗ
В Сызрани Самарской области РФ ночью прогремели взрывы. Под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Там бушует пожар.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.