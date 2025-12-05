В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 6 декабря: что известно

Введение ограничений связано с последствиями недавних массированных ракетных и дроновых ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины, пояснили в Укрэнерго.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – в пределах от 0,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

График и объемы отключений могут меняться. В Укрэнерго рекомендуют следить за обновлениями на официальных каналах облэнерго.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией во время подачи света согласно графикам.

Напомним, вечером 5 декабря были введены аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях.

Это связано с ростом потребления электроэнергии. По состоянию на утро пятницы этот показатель превышал потребление в четверг на 1,5%.

