На конец прошедших суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Россияне привлекли к поражению 3 207 дронов-камикадзе и осуществили 3 875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 5 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

