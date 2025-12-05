Президент Владимир Зеленский заявил о принятии важного решения для боевых бригад по распределению личного состава.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский о распределении личного состава для боевых бригад

Президент заявил, что сегодня состоялась важная Ставка, во время которой было утверждено решение о реорганизации процесса распределения новобранцев в боевые бригады.

— Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как организовать обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу, — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что военные на фронте неоднократно поднимали этот вопрос, и теперь решение будет реализовано.

Зеленский считает, что такая перестройка значительно усилит оборону Украины.

Палиса о новом подходе к распределению новобранцев

Заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что утвержден новый подход к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.

— Сегодня на Ставке верховного главнокомандующего было принято важное решение, которого ждали практически все боевые бригады и которое обещал решить президент. Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый, — отметил Палиса.

По его словам, бригады ежемесячно будут получать стабильное количество мобилизованных, ручных решений станет меньше.

Это даст командирам возможность системно планировать восстановление личного состава и организовывать обучение.

Палиса сообщил, что подготовка новобранцев будет проходить с максимальным учетом специфики конкретной бригады.

Сейчас 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую подготовку, и эти возможности будут расширяться.

Там, где таких возможностей пока нет, обучение будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов под сопровождением инструкторов из бригады.

Палиса подчеркнул, что новая система обеспечит прогнозируемость для бригад, позволит формировать учебные циклы, слаживать подразделения и работать с личным составом более системно.

По словам заместителя главы ОП, этот шаг давно назрел и он непосредственно повлияет на устойчивость линии боевого столкновения.

Совместно с Генеральным штабом и командирами продолжается работа над деталями внедрения.

