Мобилизованных будут распределять по новым правилам – Зеленский о решении Ставки
- Ставка приняла решение о введении новой системы распределения мобилизованных между боевыми бригадами еще до начала базовой подготовки.
- По словам президента, бригады будут ежемесячно получать стабильное количество новобранцев. Это позволит планировать обучение, ротации и восстановление личного состава.
- 37 боевых бригад уже имеют право проводить базовую подготовку самостоятельно, эти возможности планируют расширять.
Президент Владимир Зеленский заявил о принятии важного решения для боевых бригад по распределению личного состава.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский о распределении личного состава для боевых бригад
Президент заявил, что сегодня состоялась важная Ставка, во время которой было утверждено решение о реорганизации процесса распределения новобранцев в боевые бригады.
— Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как организовать обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу, — отметил Зеленский.
Президент рассказал, что военные на фронте неоднократно поднимали этот вопрос, и теперь решение будет реализовано.
Зеленский считает, что такая перестройка значительно усилит оборону Украины.
Палиса о новом подходе к распределению новобранцев
Заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что утвержден новый подход к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.
— Сегодня на Ставке верховного главнокомандующего было принято важное решение, которого ждали практически все боевые бригады и которое обещал решить президент. Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый, — отметил Палиса.
По его словам, бригады ежемесячно будут получать стабильное количество мобилизованных, ручных решений станет меньше.
Это даст командирам возможность системно планировать восстановление личного состава и организовывать обучение.
Палиса сообщил, что подготовка новобранцев будет проходить с максимальным учетом специфики конкретной бригады.
Сейчас 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую подготовку, и эти возможности будут расширяться.
Там, где таких возможностей пока нет, обучение будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов под сопровождением инструкторов из бригады.
Палиса подчеркнул, что новая система обеспечит прогнозируемость для бригад, позволит формировать учебные циклы, слаживать подразделения и работать с личным составом более системно.
По словам заместителя главы ОП, этот шаг давно назрел и он непосредственно повлияет на устойчивость линии боевого столкновения.
Совместно с Генеральным штабом и командирами продолжается работа над деталями внедрения.