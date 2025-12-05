В ночь на 5 декабря (с 19:00 4 декабря) российская армия атаковала Украину 137 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили беспилотники различных типов из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что на территории РФ, а также с территории ВОТ АР Крым, а именно из Чауди. Около 90 из них были Шахедами.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 57 ударных БПЛА на 13 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.