Сырский: Стратегия ВСУ — это истощение оккупантов и предотвращение прорыва
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл стратегию Украины, которая заключается в максимальном истощении российских войск и удержании территории.
- Он добавил, что ВСУ наносят удары по тылам, оперативной глубине и в РФ, чтобы подорвать оборонный потенциал и промышленные возможности оккупантов.
Стратегия Украины заключается в максимальном истощении российских войск, предотвращении их продвижения и ударов РФ для подрыва оборонного потенциала оккупантов.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский в интервью Sky News.
Сырский о стратегии Украины
— Стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удержать нашу территорию, — утверждает Сырский.
Главнокомандующий рассказал, что в то же время ВСУ наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и на территории самой России, чтобы подорвать оборонный потенциал и промышленные возможности.
По словам Сырского, сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска Донецкой области и Купянска Харьковской области. В то же время столкновения продолжаются в районе Лимана и вблизи города Гуляйполе в Запорожской области.
Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ, украинские воины проводят стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание, предотвращение продвижения российских войск и их прорыва вглубь.
Кроме этого, ВСУ стремятся наносить максимальные потери и проводить контрнаступательные действия в тех секторах, где зафиксирована уязвимость врага, отметил Александр Сырский.