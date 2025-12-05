Стратегия Украины заключается в максимальном истощении российских войск, предотвращении их продвижения и ударов РФ для подрыва оборонного потенциала оккупантов.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский в интервью Sky News.

Сырский о стратегии Украины

— Стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удержать нашу территорию, — утверждает Сырский.

Главнокомандующий рассказал, что в то же время ВСУ наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и на территории самой России, чтобы подорвать оборонный потенциал и промышленные возможности.

По словам Сырского, сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска Донецкой области и Купянска Харьковской области. В то же время столкновения продолжаются в районе Лимана и вблизи города Гуляйполе в Запорожской области.

Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ, украинские воины проводят стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание, предотвращение продвижения российских войск и их прорыва вглубь.

Кроме этого, ВСУ стремятся наносить максимальные потери и проводить контрнаступательные действия в тех секторах, где зафиксирована уязвимость врага, отметил Александр Сырский.

