Потери врага на 5 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1 240 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 381-е сутки полномасштабной войны превысили 1,178 млн.

Потери врага на 5 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 178 610 (+1 240) человек;
  • танков – 11 396 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 686 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 843 (+34);
  • РСЗО – 1 558 (+2);
  • средств ПВО – 1253 (+0);
  • самолетов – 431 (+1);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424);
  • крылатых ракет – 4024 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68907 (+94);
  • специальной техники – 4014 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

