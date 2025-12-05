Юлия Соколова, выпускающий редактор
Потери РФ на 5 декабря: минус 1240 оккупантов, самолет и более трех десятков артсистем
Потери врага на 5 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1 240 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 381-е сутки полномасштабной войны превысили 1,178 млн.
Потери врага на 5 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 178 610 (+1 240) человек;
- танков – 11 396 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 686 (+1);
- артиллерийских систем – 34 843 (+34);
- РСЗО – 1 558 (+2);
- средств ПВО – 1253 (+0);
- самолетов – 431 (+1);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424);
- крылатых ракет – 4024 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68907 (+94);
- специальной техники – 4014 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 381-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
