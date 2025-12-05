Министерство социальной политики Украины сообщило, что в ближайшие 26 лет население Украины может значительно сократиться.

По данным Госстата, по состоянию на 05 декабря 2001 года (дата проведения всеукраинской переписи населения), численность населения Украины составляла 48,5 млн человек.

На начало 2025 года численность населения Украины оценивалась в около 31 млн человек, включая временно оккупированные территории. По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, в ближайшие десятилетия может произойти сокращение количества людей до 25,2 млн человек. Сократилась также и средняя продолжительность жизни украинцев.

Сейчас смотрят

Госстат планирует до конца 2025 года провести оценку численности населения Украины, однако из-за полномасштабной войны провести ее традиционными способами невозможно.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине в 2025 году и в другие года — читайте на Фактах ICTV.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине

Вооруженная агрессия России против Украины, временная оккупация территорий, неопределенность, выезд части населения за границу стали причиной демографического кризиса. Он заключается в значительном снижении рождаемости, повышении смертности и снижении средней продолжительности жизни.

Согласно проекту Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, средняя продолжительность жизни в нашей стране ощутимо сократилась в предыдущие годы. В документе приведено сравнение средней продолжительности жизни украинцев в 2020 и 2023 годах.

Согласно экспертной оценке:

средняя продолжительность жизни мужчин в Украине за этот период снизилась с 66,4 года до 57,3 года;

средняя продолжительность жизни женщин в Украине сократилась с 76,2 года до 70,9 года.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине 2025 — на данный момент точных данных нет.

Главная причина снижения продолжительности жизни заключается в военных действиях, происходящих на территории Украины.

Также среди причин демографического кризиса можно выделить:

Низкий уровень рождаемости — в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в Украине составил 1,2 на одну женщину против 1,5 в 2012 году. Это почти вдвое ниже показателя 2,2, который обеспечивает простое воспроизводство населения. За период войны этот показатель снизился вплоть до 1,0.

Рост численности людей с инвалидностью, нуждающихся в длительной реабилитации.

Высокий уровень преждевременной смертности, который может происходить по разным причинам:

попадание в ДТП; вредные условия труда; низкий уровень благосостояния; повышение уровня бедности; злоупотребление алкоголем, курением, психоактивными веществами; низкое качество медицинской помощи в сельской местности или ее недоступность.

Вынужденная эмиграция за границу большого количества населения из-за военных действий.

Масштабное внутреннее перемещение населения, что вызывает жилищные проблемы, проблемы с трудоустройством, с доступностью и качеством базовых услуг.

Средняя продолжительность жизни в Украине снижается — что делать

Указом президента № 225 от 02 июня 2021 года была утверждена Стратегия человеческого развития для улучшения демографической ситуации в Украине. Этот план состоял из 200 пунктов по пяти стратегическим целям, однако полномасштабное вторжение России на территорию Украины помешало их выполнению.

В результате возникает необходимость в разработке и внедрении новых целей и задач преодоления демографических вызовов.

Минсоцполитики предлагает принять Стратегию демографического развития Украины, разработанную с учетом украинского и международного опыта, которая поможет:

обеспечить достойный уровень качества жизни украинцам;

создать благоприятные условия для возвращения граждан Украины из-за рубежа.

Стратегия позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Если ее удастся реализовать, то по предварительному прогнозу численность населения Украины до 1 января 2041 года должна составлять 33,9 млн человек, а до 1 января 2051 — 31,6 млн человек.

Источник : Верховная Рада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.