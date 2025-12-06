Главной целью комбинированного ракетно-дронового удара РФ 6 декабря снова была энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Украине 6 декабря: реакция Зеленского

Президент отметил, что во многих регионах Украины ратуют восстановительные работы.

Сейчас смотрят

По словам Владимира Зеленского, “есть, к сожалению, разрушение”. В Фастове после удара дронами сгорело главное здание вокзала.

– Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать этого. Цель россиян – сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая, – написал он в своем телеграмм-канале.

Повреждения также получили предприятия и жилые дома Киевской области. Среди пострадавших регионов: Днепропетровщина, Черниговщина, Запорожье, Одесщина, Львовщина, Волынь, Николаевщина.

Зеленский сообщил, что россия применила более 650 дронов и 51 ракету, включая аэробалистические и баллистические. Есть раненые, и всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Глава государства отметил необходимость усиления давления на агрессора и укрепления противовоздушной обороны.

– Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни, – добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска выпустили по Украине 704 воздушных целей, среди которых 51 ракета и 653 ударные БпЛА разных типов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.