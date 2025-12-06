Бьют по мирным городам в День святого Николая: Зеленский о ночной атаке
Главной целью комбинированного ракетно-дронового удара РФ 6 декабря снова была энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар по Украине 6 декабря: реакция Зеленского
Президент отметил, что во многих регионах Украины ратуют восстановительные работы.
По словам Владимира Зеленского, “есть, к сожалению, разрушение”. В Фастове после удара дронами сгорело главное здание вокзала.
– Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать этого. Цель россиян – сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая, – написал он в своем телеграмм-канале.
Повреждения также получили предприятия и жилые дома Киевской области. Среди пострадавших регионов: Днепропетровщина, Черниговщина, Запорожье, Одесщина, Львовщина, Волынь, Николаевщина.
Зеленский сообщил, что россия применила более 650 дронов и 51 ракету, включая аэробалистические и баллистические. Есть раненые, и всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Глава государства отметил необходимость усиления давления на агрессора и укрепления противовоздушной обороны.
– Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни, – добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска выпустили по Украине 704 воздушных целей, среди которых 51 ракета и 653 ударные БпЛА разных типов.