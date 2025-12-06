Мирные переговоры, касающиеся окончания полномасштабной войны России против Украины, должны оставаться в тени.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в кулуарах второго военного молитвенного завтрака во время общения с журналистом, пишет РБК-Украина.

Почему мирные переговоры должны быть в тени

В ответ на просьбу подтвердить информацию о секретных переговорах в Абу-Даби Кирилл Буданов заявил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

— Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется. Но мы можем их просто сорвать. Так что подождите, — ответил руководитель ГУР.

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мирные переговоры.

По словам Зеленского, они с Рютте обменялись оценками дипломатической ситуации. Глава государства проинформировал генсека НАТО о разговоре украинских представителей с командой президента США Дональда Трампа.

