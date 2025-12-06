На Запорожской АЭС произошел полный блэкаут впервые с начала полномасштабного вторжения
Запорожская атомная электростанция впервые с полномасштабного вторжения временно осталась без внешнего питания.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.
Блэкаут на Запорожской АЭС 6 декабря: что известно
По его словам, ЗАЭС находилась в блэкауте полчаса во время ночной атаки России на Украину.
Российские удары привели к сбоям в работе объектов генерации.
Из-за повреждения энергетических сетей станция потеряла доступ к внешним источникам электроснабжения.
По информации МАГАТЭ, примерно через 30 минут удалось восстановить подключение к линии электропередач напряжением 330 кВ.
Однако основная магистральная линия 750 кВ осталась неработоспособной.
МАГАТЭ подчеркнуло, что такие инциденты повышают угрозу ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для всего региона.
Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины сразу по нескольким ключевым регионам и вызвала масштабные перебои с электроснабжением.
По данным Министерства энергетики, в ночь с 5 на 6 декабря оккупанты применили комбинированный удар ракетами и дронами, прицельно ударяя по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
По состоянию на утро часть потребителей в этих регионах остается без света.
Там, где позволяет обстановка с безопасностью, аварийные бригады энергетиков уже проводят срочные восстановительные работы и проверяют поврежденные сети.
Из-за масштабности разрушений во всех областях действуют графики почасовых отключений.
Кроме того, по всей стране введены временные ограничения для бизнеса и предприятий, чтобы стабилизировать баланс потребления и производства электроэнергии.
Фото: Энергоатом