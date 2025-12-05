Сегодня состоялась шестая встреча спецпосланца президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

Об этом Умеров сообщил в Telegram.

Встреча Умерова и Виткоффа: что известно

Секретарь СНБО отметил, что это была шестая встреча за последние две недели.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

В сообщении отмечается, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с РФ и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

— Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира. Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру — в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств, — отметил секретарь СНБО.

Умеров добавил, что была рассмотрена Программа будущего развития, которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

— Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны.

Умеров анонсировал еще одну встречу американской и украинской сторон для продолжения переговоров. Она состоится завтра.

Напомним, 3 декабря в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным, спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Встреча длилась почти пять часов.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине пока не найдено.

