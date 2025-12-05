Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности: Умеров о встрече с делегацией США
- Делегации Украины и США во время шестой встречи согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили шаги, которые могут привести к завершению войны и сдерживанию России.
- Стороны рассмотрели Программу будущего развития, которая включает восстановление Украины, совместные экономические инициативы и долгосрочные проекты восстановления.
Сегодня состоялась шестая встреча спецпосланца президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Об этом Умеров сообщил в Telegram.
Встреча Умерова и Виткоффа: что известно
Секретарь СНБО отметил, что это была шестая встреча за последние две недели.
Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.
В сообщении отмечается, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с РФ и шаги, которые могут привести к окончанию войны.
— Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира. Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру — в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств, — отметил секретарь СНБО.
Умеров добавил, что была рассмотрена Программа будущего развития, которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.
— Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны.
Умеров анонсировал еще одну встречу американской и украинской сторон для продолжения переговоров. Она состоится завтра.
Напомним, 3 декабря в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным, спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Встреча длилась почти пять часов.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине пока не найдено.