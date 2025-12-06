Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 6 декабря: минус 1180 оккупантов и более трех десятков артсистем
Потери врага на 6 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1 180 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 382-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,179 млн.
Потери врага на 6 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек;
- танков – 11 398 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 688 (+2);
- артиллерийских систем – 34 874 (+31);
- РСЗО – 1 560 (+2);
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 431;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487);
- крылатых ракет – 4 024 (+0);
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 037 (+130);
- специальной техники – 4 015 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
