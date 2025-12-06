Потери врага на 6 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 382-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,179 млн.

Потери врага на 6 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек;
  • танков – 11 398 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 688 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 874 (+31);
  • РСЗО – 1 560 (+2);
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 431;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 037 (+130);
  • специальной техники – 4 015 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

