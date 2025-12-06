В ходе сегодняшнего двухчасового разговора президент Украины Владимир Зеленский и советники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: подробности

Как пишет издание Axios, в последние дни Уиткофф и Кушнер собирали предложения от обеих сторон и давили как на Владимира Путина, так и на Зеленского, чтобы каждая из сторон пошла на уступки, необходимые для достижения соглашения.

По информации источника, знакомого с содержанием сегодняшнего телефонного разговора, обсуждение территориального вопроса было сложным.

Как известно, РФ в рамках мирного плана по-прежнему требует от Украины вывести войска из Донбасса. Однако США, как рассказал второй источник, пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

Вторым главным вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников проинформировал, что стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению. Однако пока предстоит еще выполнить дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности.

– Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся обеспечить реалистичность, справедливость и устойчивость согласованных решений, – сказала в интервью изданию посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Теперь ожидается, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу 8 декабря и проведут брифинг для Зеленского в Лондоне, чтобы обсудить предложения США.

– Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм, – сказал Axios неназванный украинский чиновник.

Последующие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на недели.

– Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение, – сообщила Стефанишина.

Напомним, что 6 декабря президент Владимир Зеленский вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеров провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

