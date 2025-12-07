Дональд Трамп-младший заявил, что США могут прекратить военную поддержку Украины.

Дональд Трамп-младший о поддержки США Украины

Дональд Трамп-младший на конференции по Ближнему Востоку выступил с заявлением о возможном прекращении военной поддержки Украины, пишет The Guardian. Он поклялся, что США больше не будут “идиотом с чековой книжкой”.

Как отмечает издание, такие мысли Дональда Трампа-младшего отражают неприязнь некоторых членов команды Трампа к украинскому правительству и звучат на фоне давления переговорной команды Белого дома на Киев с целью добиться от Украины уступок территорий.

Стоит отметить, что Дональд Трамп-младший не занимает официальной должности в администрации своего отца, но считается ключевой фигурой в партии MAGA. Эта политическая сила представляет правое крыло Республиканской партии и поддерживает политику Дональда Трампа, которая базируется на лозунге “Америка прежде всего”.

Он также раскритиковал главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас, заявив, что европейские санкции неэффективны, поскольку они лишь привели к росту цен на нефть, за счет которой Россия могла бы оплачивать свою войну. Он охарактеризовал европейский план следующим образом: “Мы будем ждать, пока Россия обанкротится” и отметил, что это не план”.

Кроме того, Дональд Трамп-младший заявил, что небольшое число американцев включат войну в Украине в перечень главных вопросов, отметив, что их больше волнует борьба США с торговлей фентанилом.

Стоит отметить, что эта мысль противоречит данным опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана, который показал, что число американцев, поддерживающих Украину в войне с Россией, возросло.

