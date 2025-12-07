В Украине начались выплаты 6 500 грн для наиболее уязвимых граждан
В Украине с сегодняшнего дня, 7 декабря, начались первые выплаты в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка».
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Выплата 6500 стартовала 7 декабря: что известно
По ее словам, на помощь, которую украинцы начали оформлять с 1 декабря 2025 года, уже подали заявки 323 443 человека.
Программа рассчитана на лиц, нуждающихся в наибольшей поддержке:
- детей под опекой или попечительством;
- детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- детей ВПЛ, получающих выплаты на проживание;
- детей из малообеспеченных семей;
- людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.
Потратить средства можно на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев после поступления выплат.
Часть банков еще проводит выплаты, а получить помощь можно через приложение Дія или в отделениях Пенсионного фонда до 17 декабря.
Эта программа является частью правительственной инициативы «Зимняя поддержка», которая в 2025 году включает несколько направлений помощи.
В частности, единовременные выплаты по 1 000 гривен для всех граждан и дополнительные выплаты для детей.