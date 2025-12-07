В Украине с сегодняшнего дня, 7 декабря, начались первые выплаты в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплата 6500 стартовала 7 декабря: что известно

По ее словам, на помощь, которую украинцы начали оформлять с 1 декабря 2025 года, уже подали заявки 323 443 человека.

Сейчас смотрят

Программа рассчитана на лиц, нуждающихся в наибольшей поддержке:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

детей ВПЛ, получающих выплаты на проживание;

детей из малообеспеченных семей;

людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.

Потратить средства можно на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев после поступления выплат.

Часть банков еще проводит выплаты, а получить помощь можно через приложение Дія или в отделениях Пенсионного фонда до 17 декабря.

Эта программа является частью правительственной инициативы «Зимняя поддержка», которая в 2025 году включает несколько направлений помощи.

В частности, единовременные выплаты по 1 000 гривен для всех граждан и дополнительные выплаты для детей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.