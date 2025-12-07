Потери врага на 7 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 383-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 180 870 убитыми и ранеными.

Потери врага на 7 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 180 870 (+1 080);
  • танков – 11 401 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 688;
  • артиллерийских систем – 34 907 (+33);
  • РСЗО – 1 562 (+2);
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 431;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
  • крылатых ракет – 4 054 (+30);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
  • специальной техники – 4 015.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

військовий ЗСУ

