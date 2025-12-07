Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери врага на 7 декабря: уничтожено 1 080 оккупантов, три танка и 33 артсистемы
Потери врага на 7 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 383-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 180 870 убитыми и ранеными.
Потери врага на 7 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 180 870 (+1 080);
- танков – 11 401 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 688;
- артиллерийских систем – 34 907 (+33);
- РСЗО – 1 562 (+2);
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 431;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
- крылатых ракет – 4 054 (+30);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
- специальной техники – 4 015.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
