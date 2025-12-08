С начала прошедших суток произошло 139 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 3358 дронов-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

