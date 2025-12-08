Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 8 декабря 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 139 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 3358 дронов-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карты боевых действий в Украине на 8 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
