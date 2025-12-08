Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли ударными беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 7 декабря и продолжается до сих пор.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 149 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Сейчас смотрят

Пуски осуществлялись из районов российских Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также из временно оккупированного Донецка и мыса Чауда, что в пока еще захваченном Крыму.

Около 90 из примененных беспилотников составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 8 декабря сбили/подавили 131 вражеский БпЛА.

Приземлили вражеские цели на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на четырех локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.