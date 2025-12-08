Погода в Харькове в декабре 2025 года: чего ждать городу в начале зимы
- В течение недели температура воздуха в Харькове будет колебаться ночью от -3 до +2 °C, днем от -1 до +4 °C, в некоторые дни днем до +11 °C.
- Ожидаются снег с дождем, мокрый снег, дождь, а в отдельные дни без осадков.
- Юго-восточный и юго-западный ветер 5-10 м/с, местами гололедица и скользкие дороги.
Харьков — это один из крупнейших городов Украины, важный научный, образовательный и промышленный центр. Его часто называют студенческой столицей, ведь здесь работает много университетов и учебных заведений.
Погода в Харькове в декабре может быть довольно переменчивой, особенно зимой.
Какая будет погода в Харькове в декабре, читайте в нашем материале.
Погода в декабре в Харькове на неделю: с 9 по 15 декабря 2025 года
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии предоставили прогноз погоды в Харькове на декабрь.
9 декабря ожидается облачная погода. В некоторых районах возможен небольшой снег с дождем, местами будет наблюдаться гололед и скользкие участки на дорогах. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем от -1 до +4°C.
На 10 декабря прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и дождем. В отдельных районах возможно образование гололеда и гололедицы на дорогах. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 °C, а днем от 0 до +5 °C.
11 декабря прогнозируется дождь.
12 декабря ожидается дождь с мокрым снегом.
С 13 по 15 декабря осадков преимущественно не ожидается.
Температура воздуха 11 декабря составит ночью от +2 до +8 °C, днем от +5 до +11 °C. В последующие дни ночью ожидается от -4 до +2 °C, а днем от +1 до +7 °C.
Погода в Харькове на декабрь 2025: чего ожидать от зимы
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала об основных факторах, влияющих на зиму в Украине:
- Фазы Эль-Ниньо и Ла-Нинья (потепление и похолодание поверхностных вод). В зимний период 2025–2026 годов в Тихом океане ожидаются слабые проявления Ла-Ниньи, а в Атлантике — преимущественно теплые аномалии поверхности воды.
- Североатлантическое колебание (NAO). По прогнозам, зимой будет преобладать нейтральная или положительная фаза NAO+, что означает активное формирование циклонов у Исландии. Такая ситуация обычно приносит в Европу теплый и влажный воздух Атлантики, формируя более мягкую зиму.
- Активность Полярного вихря (АО). Полярный вихрь может изменять интенсивность в течение сезона. Когда он сильный (АО+), воздушные массы движутся с запада, и в Украину поступает теплый воздух. При ослаблении вихря возможны вторжения арктического холода, которые обычно длятся несколько дней.
По результатам наблюдений за погодой за последние три десятилетия видно, что зимы в Украине постепенно теряют свою суровость. Температуры в холодный сезон сейчас в среднем на полтора-два градуса выше, чем были раньше, и большая часть зимних дней проходит с показателями, превышающими привычные многолетние значения.
Хотя периоды холода все еще случаются, они становятся короче — обычно длятся всего несколько дней, редко затягиваясь до недели или более длительных промежутков. Самые низкие температуры обычно опускаются до -5…-18 °C, а в отдельных районах, в частности в Карпатах и на севере, могут быть еще ниже.
Также заметно сократился и сам период стабильных морозов: дней с минусовой температурой значительно меньше, а совокупность холодных температур за зиму почти в два раза меньше, чем в прошлом. Несмотря на общую тенденцию к потеплению, погода в Харькове в декабре остается нестабильной.
Возможны резкие перепады температуры, мокрый снег, дождь, гололед и скользкие дороги. Время от времени будут возникать штормовые явления и другие опасные погодные условия, что делает зимние месяцы более непредсказуемыми.