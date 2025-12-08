Харьков — это один из крупнейших городов Украины, важный научный, образовательный и промышленный центр. Его часто называют студенческой столицей, ведь здесь работает много университетов и учебных заведений.

Погода в Харькове в декабре может быть довольно переменчивой, особенно зимой.

Какая будет погода в Харькове в декабре, читайте в нашем материале.

Погода в декабре в Харькове на неделю: с 9 по 15 декабря 2025 года

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии предоставили прогноз погоды в Харькове на декабрь.

9 декабря ожидается облачная погода. В некоторых районах возможен небольшой снег с дождем, местами будет наблюдаться гололед и скользкие участки на дорогах. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем от -1 до +4°C.

На 10 декабря прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и дождем. В отдельных районах возможно образование гололеда и гололедицы на дорогах. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 °C, а днем от 0 до +5 °C.

11 декабря прогнозируется дождь.

12 декабря ожидается дождь с мокрым снегом.

С 13 по 15 декабря осадков преимущественно не ожидается.

Температура воздуха 11 декабря составит ночью от +2 до +8 °C, днем от +5 до +11 °C. В последующие дни ночью ожидается от -4 до +2 °C, а днем от +1 до +7 °C.

Погода в Харькове на декабрь 2025: чего ожидать от зимы

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала об основных факторах, влияющих на зиму в Украине:

Фазы Эль-Ниньо и Ла-Нинья (потепление и похолодание поверхностных вод). В зимний период 2025–2026 годов в Тихом океане ожидаются слабые проявления Ла-Ниньи, а в Атлантике — преимущественно теплые аномалии поверхности воды. Североатлантическое колебание (NAO). По прогнозам, зимой будет преобладать нейтральная или положительная фаза NAO+, что означает активное формирование циклонов у Исландии. Такая ситуация обычно приносит в Европу теплый и влажный воздух Атлантики, формируя более мягкую зиму. Активность Полярного вихря (АО). Полярный вихрь может изменять интенсивность в течение сезона. Когда он сильный (АО+), воздушные массы движутся с запада, и в Украину поступает теплый воздух. При ослаблении вихря возможны вторжения арктического холода, которые обычно длятся несколько дней.

По результатам наблюдений за погодой за последние три десятилетия видно, что зимы в Украине постепенно теряют свою суровость. Температуры в холодный сезон сейчас в среднем на полтора-два градуса выше, чем были раньше, и большая часть зимних дней проходит с показателями, превышающими привычные многолетние значения.

Хотя периоды холода все еще случаются, они становятся короче — обычно длятся всего несколько дней, редко затягиваясь до недели или более длительных промежутков. Самые низкие температуры обычно опускаются до -5…-18 °C, а в отдельных районах, в частности в Карпатах и на севере, могут быть еще ниже.

Также заметно сократился и сам период стабильных морозов: дней с минусовой температурой значительно меньше, а совокупность холодных температур за зиму почти в два раза меньше, чем в прошлом. Несмотря на общую тенденцию к потеплению, погода в Харькове в декабре остается нестабильной.

Возможны резкие перепады температуры, мокрый снег, дождь, гололед и скользкие дороги. Время от времени будут возникать штормовые явления и другие опасные погодные условия, что делает зимние месяцы более непредсказуемыми.

