Одесская область — один из самых известных курортных регионов Украины, куда летом съезжаются тысячи людей за морем, солнцем и отдыхом. Но зимой погода имеет совсем другой характер.

Из-за близости Черного моря погода в Одессе в декабре переменчива, а температуры могут резко меняться. Часто поднимается сильный ветер, возникают волнения на море и штормы.

Какая будет погода в Одессе в декабре, читайте в нашем материале.

Погода в Одессе на ближайшие дни: с 8 по 10 декабря 2025 года

Погоду с 8 по 10 декабря будет определять взаимодействие антициклона над востоком Украины и циклона Dieter, который будет двигаться с юга. Из-за этого в Одесской области ожидается облачность, дожди, порывистый ветер и образование туманов в ночные часы. Температура будет постепенно снижаться:

ночью 9 декабря на юге области 0…+3°C, а на севере 0…-3°C, а днем: +3…+7°C;

температура морской воды +8…+10°C.

Усиление ветра может вызвать высокую волну и поднятие уровня воды у берега.

По словам синоптика Владиславы Деревянко, в ближайшие пять дней в Одесской области сохранится штормовой характер погоды, ведь северо-восточный ветер будет усиливаться до 15-17 м/с. Существенных осадков не прогнозируется, но температура продолжит снижаться. Ночью ожидается от -2 до +3°C, днем +3…+8°C.

Какая будет погода в Одессе в декабре: климатические особенности

По данным Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, декабрь на территории Одесской области традиционно считается началом метеорологической зимы, однако ее наступление связано не с календарем, а с устойчивым переходом средней суточной температуры ниже 0°C. В этом регионе такое изменение чаще всего происходит во второй декаде месяца.

Снег на юге Украины появляется нерегулярно — в отдельные годы он либо лежит недолго, либо вообще не образуется. Несмотря на это, декабрь нередко приносит непогоду, а именно сильный ветер, метели, мокрый снег, гололед и туманы во время коротких оттепелей.

По многолетним наблюдениям средняя температура декабря колеблется от -1 до -5°C, а в Одессе составляет около -1,5°C. Самые низкие значения, зафиксированные в области, достигали от -10 до -24°C (в Одессе минимум -23,1°C в 1902 году). Максимальные значения в разные годы достигали +10…+20°C, а в самой Одессе самый теплый декабрьский день был 27 декабря 2015 года – +16,9 °C.

Осадков обычно выпадает 30-66 мм, а рекордной для Одессы стала суточная сумма 45 мм в 1961 году.

Погода в Одессе в декабре 2025 года

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ожидается, что средняя температура месяца составит около +2,6°C, что немного теплее многолетней нормы. За месяц прогнозируется примерно 36 мм осадков.

Погода в Одессе на декабрь 2025: анализ тенденций и климатических процессов

По словам синоптика Натальи Птухи, для создания долгосрочных прогнозов привлекаются ведущие метеорологические центры мира. Европейские страны, а также США, Япония и Южная Корея объединили свои данные в рамках программы Коперникус, что позволяет учитывать влияние океанов, циркуляционные процессы в атмосфере и глобальные климатические аномалии.

На основе анализа климатических данных и тенденций последних 30 лет можно сказать, что зимний период в Украине постепенно становится теплее. Средняя температура зимних месяцев, как правило, на 2°C выше многолетней нормы, а большинство дней зимы проходят с температурой выше средних значений.

Морозные периоды все еще возможны, однако они непродолжительны и обычно длятся от трех до семи дней, редко доходя до одного эпизода на 10-12 суток. Самые низкие температуры преимущественно колеблются от -5 до -18°C, а в Карпатах и на севере страны они местами могут быть еще ниже.

Продолжительность самого зимнего периода с температурой ниже нуля значительно сократилась, а сумма отрицательных температур за зиму почти в два раза меньше, чем раньше.

Несмотря на общее потепление, погода остается переменчивой, ведь возможны короткие, но ощутимые похолодания, различные осадки и гололед. Кроме того, не исключены штормовые явления и другие опасные метеорологические условия, которые добавляют зиме непредсказуемости.

