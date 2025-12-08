Спецслужбы Российской Федерации планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы мирных протестов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Псевдопротесты в украинских городах: что известно

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что по имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием против войны в крупных городах юга и востока — Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве, — а также в Киеве.

Сейчас смотрят

– РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих – пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

Замысел РФ в том, что эти мероприятия станут инструментом внутренней дестабилизации, что добавит давления на военно-политическое руководство Украины. Особенно – на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны.

– Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному – доверию, единству, семьям наших защитников и защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины! – подытожил Лубинец.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал чувствительные вопросы, из-за которых Украина не поддерживает мирный план США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.