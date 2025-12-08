Потери РФ на 8 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 384-е сутки полномасштабной войны превысили 1,181 млн.

Потери РФ на 8 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 181 680 (+810);
  • танков – 11 403 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 689 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 917 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 1 562;
  • средств противовоздушной обороны – 1 253;
  • самолетов – 431;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530);
  • крылатых ракет – 4 058 (+4);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 182 (+47);
  • специальной техники – 4 018 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

