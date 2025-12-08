Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 8 декабря: минус 810 оккупантов и почти полсотни единиц автотехники
Потери РФ на 8 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 384-е сутки полномасштабной войны превысили 1,181 млн.
Потери РФ на 8 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 181 680 (+810);
- танков – 11 403 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 689 (+1);
- артиллерийских систем – 34 917 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 1 562;
- средств противовоздушной обороны – 1 253;
- самолетов – 431;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530);
- крылатых ракет – 4 058 (+4);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 182 (+47);
- специальной техники – 4 018 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 384-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
