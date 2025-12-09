В Украине идет подготовка ряда решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию бытовым потребителям.

В Правительстве готовят решения по перераспределению электроэнергии для потребителей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что состоялось координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Никиты и главы Укрэнерго Виталия Зайченко.

Она отметила, что заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавних вражеских обстрелов. По ее словам, были скоординированы дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.

Свириденко отметила, что по всей стране сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений. Она подчеркнула, что стараются сократить их продолжительность.

— По всей стране по состоянию на сегодняшний день действуют три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности, – написала она в Telegram.

Также она подчеркнула, что идет подготовка ряда решений Кабмина, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.

Напомним, что после масштабной ночной атаки РФ в ночь на 6 декабря значительно возросли очереди почасовых отключений электроэнергии.

Как отметил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Враг повредил генерационные объекты и многочисленные подстанции.

Из-за этого в графиках почасовых отключений света увеличилось количество очередей. Восстановление энергосистемы потребует не дней, а недель.

