Карта боевых действий на 9 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых бомб.
Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Куриловка Харьковской области; Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Тернуватое, Косовцево, Рождественка, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.
Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года
Ситуация в Украине на 9 декабря 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений возле Волчанска, Синельниково, Одрадного и Долгенького.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз в районах Нововодяного, Колодязя, Дробышева, Заречного и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не атаковал.
На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 атаки агрессора в районах Шахвого, Федоровки, Родинского, Червоного Лимана, Никаноровки, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах Зеленого Гая, Снежного, Вербового, Рыбного, Красногорского и Вишневого.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах Солодкого, Привольного, Гуляйполя и в сторону населенного пункта Прилуки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.