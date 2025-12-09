За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых бомб.

Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Куриловка Харьковской области; Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Тернуватое, Косовцево, Рождественка, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 9 декабря 2025 года

Ситуация в Украине на 9 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений возле Волчанска, Синельниково, Одрадного и Долгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз в районах Нововодяного, Колодязя, Дробышева, Заречного и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не атаковал.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 атаки агрессора в районах Шахвого, Федоровки, Родинского, Червоного Лимана, Никаноровки, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах Зеленого Гая, Снежного, Вербового, Рыбного, Красногорского и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах Солодкого, Привольного, Гуляйполя и в сторону населенного пункта Прилуки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

