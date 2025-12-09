Силы специальных операций продолжают уничтожать логистику оккупантов на временно оккупированных территориях.

В Донецкой и Луганской области поражены склады БпЛА

Как сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины, в ночь на 8 декабря подразделения ССО поразили ударными БпЛА вражеские цели на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

В Донецке дроны ССО поразили состав БпЛА 9 ОМСБР 51А.

– На складе сохранялось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним, – говорится в сообщении.

В Луганской области, в н.п Симейкино поражен состав ГСМ ГВ Юг противника. В результате поражения уничтожены резервуары из около 6000 м³ топлива.

— Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии, — добавляют ССО ВСУ.

Напомним, что украинские военные не прекращают подрыв военных способностей армии РФ. Так, несколько дней назад спецназовцы подразделения Примары Главного управления разведки поразили ЗРК Бук-М3 на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи Святотроицкого.

