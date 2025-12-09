Первая линия обороны Евросоюза – фон дер Ляйен о долгосрочной безопасности Украины
- Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе.
- Она сообщила, что предложения по финансированию для Украины уже на столе.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе.
Об этом глава ЕК написала в соцсети X.
Украина — первая линия обороны ЕС
По ее словам, пока продолжаются мирные переговоры по окончанию войны, Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке украинского народа. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что предложения по финансированию уже на столе.
— Цель Евросоюза — это сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины нужно уважать, – написала президент Европейской комиссии.
Она подчеркнула, что безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны Европейского союза.