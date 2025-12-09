Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе.

Об этом глава ЕК написала в соцсети X.

Украина — первая линия обороны ЕС

По ее словам, пока продолжаются мирные переговоры по окончанию войны, Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке украинского народа. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что предложения по финансированию уже на столе.

Сейчас смотрят

— Цель Евросоюза — это сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины нужно уважать, – написала президент Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны Европейского союза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.