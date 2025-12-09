Утром 9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры. Враг нанес удар по критически важному оборудованию, обеспечивающему бесперебойное газоснабжение населения.

Об этом сообщили Министерство энергетики Украины и Группа Нафтогаз.

РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре

В результате российской атаки пострадавших, к счастью, нет. В то же время есть разрушения на объектах газовой инфраструктуры.

Специалисты газовой отрасли и оперативные службы уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы поврежденных объектов.

— На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов, — заявили в Минэнерго.

В Харьковском филиале Газсети также сообщили, что в связи с аварийной ситуацией без газа временно остались села Гурьев, Козачок, Ивашки, Одноробковка и Перовское.

— Срочная информация для жителей приграничных населенных пунктов Золочевской общины. Враг атаковал один из объектов газораспределительной системы. В связи с аварийной ситуацией без газа временно остались села Гурьев Козачок, Ивашки, Одноробівка и Перовское. Просим наших клиентов самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами, — говорится в сообщении. Читайте также Атака на Чернигов: БпЛА взорвался возле дома, поврежден газопровод

