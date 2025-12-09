На текущем этапе войны беспилотники обеспечивают ориентировочно 60% ударов по вражеским целям. После определенного периода паритета Вооруженные силы Украины снова выходят вперед в использовании FPV-дронов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о роли беспилотников в войне

По его словам, сейчас перед Силами обороны встали “одни из самых серьезных вызовов” за период полномасштабного вторжения.

— Противник наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным. Ключевая роль в сдерживании российских оккупантов сегодня принадлежит беспилотным системам, поэтому мы продолжаем масштабировать это направление, чтобы сохранить жизни украинских военнослужащих и наносить противнику максимальные потери, — заявил Сырский.

Он подчеркнул, что сейчас именно дроны формируют около 60% всех результативных ударов по целям противника.

По оценке Сырского, после фазы “определенного паритета” Украина снова превосходит российские войска в применении FPV-дронов.

Однако, по мнению главнокомандующего, дальнейшее развитие этого направления “требует еще большей слаженности, скорости решений и системности”.

По словам главнокомандующего, российские силы активно увеличивают производство и расширяют номенклатуру своих БПЛА, формируют новые подразделения и совершенствуют тактические подходы.

По информации разведки, цель россиян — выйти на ежемесячные поставки в войска около полумиллиона FPV-дронов.

— Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС ВСУ, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках, — написал Сырский.

