Сырский: 60% ударов на фронте по вражеским целям наносят дроны
- Александр Сырский заявил, что беспилотники сейчас обеспечивают около 60% ударов ВСУ по вражеским целям.
- Украина снова опережает РФ в применении FPV-дронов.
- Россия наращивает производство БПЛА и стремится поставлять в войска до полумиллиона FPV-дронов ежемесячно, поэтому Украина усиливает асимметричный ответ.
На текущем этапе войны беспилотники обеспечивают ориентировочно 60% ударов по вражеским целям. После определенного периода паритета Вооруженные силы Украины снова выходят вперед в использовании FPV-дронов.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский о роли беспилотников в войне
По его словам, сейчас перед Силами обороны встали “одни из самых серьезных вызовов” за период полномасштабного вторжения.
— Противник наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным. Ключевая роль в сдерживании российских оккупантов сегодня принадлежит беспилотным системам, поэтому мы продолжаем масштабировать это направление, чтобы сохранить жизни украинских военнослужащих и наносить противнику максимальные потери, — заявил Сырский.
Он подчеркнул, что сейчас именно дроны формируют около 60% всех результативных ударов по целям противника.
По оценке Сырского, после фазы “определенного паритета” Украина снова превосходит российские войска в применении FPV-дронов.
Однако, по мнению главнокомандующего, дальнейшее развитие этого направления “требует еще большей слаженности, скорости решений и системности”.
По словам главнокомандующего, российские силы активно увеличивают производство и расширяют номенклатуру своих БПЛА, формируют новые подразделения и совершенствуют тактические подходы.
По информации разведки, цель россиян — выйти на ежемесячные поставки в войска около полумиллиона FPV-дронов.
— Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС ВСУ, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках, — написал Сырский.