В ночь на 9 декабря (с 18:00 8 декабря) россияне атаковали Украину 110 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал дроны из направлений: Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерова, а также оккупированных Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 9 декабря

Из 110 дронов около 70 единиц – Шахеды.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и т.д. на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 24 ударных дронов на девяти локациях.

Российская воздушная атака продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируется несколько вражеских БПЛА, подчеркнули в Воздушных силах.

По словам главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, ночью защитники неба над областью сбили три вражеских дрона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушное командование Юг

Источник : Воздушные силы ВСУ

