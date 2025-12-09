Ночью РФ атаковала Украину 110 дронами: сколько удалось сбить
- Силы ПВО в течение ночи сбили 84 вражеских дрона из 110, которыми россияне атаковали Украину.
- Воздушные силы предупредили, что вражеская атака на Украину продолжается - в небе еще фиксируются БПЛА.
В ночь на 9 декабря (с 18:00 8 декабря) россияне атаковали Украину 110 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал дроны из направлений: Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерова, а также оккупированных Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 9 декабря
Из 110 дронов около 70 единиц – Шахеды.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и т.д. на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 24 ударных дронов на девяти локациях.
Российская воздушная атака продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируется несколько вражеских БПЛА, подчеркнули в Воздушных силах.
По словам главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, ночью защитники неба над областью сбили три вражеских дрона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.
Фото: Воздушное командование Юг