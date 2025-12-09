Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 9 декабря: уничтожено 930 оккупантов и шесть десятков единиц автотехники
Потери РФ на 9 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 385-е сутки полномасштабной войны превысили 1,182 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 9 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 182 610 (+930);
- танков – 11 403;
- боевых бронированных машин – 23 691 (+2);
- артиллерийских систем – 34 944 (+27);
- реактивных систем залпового огня – 1 563 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 253;
- самолетов – 431;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);
- крылатых ракет – 4 058;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);
- специальной техники – 4 019 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 385-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.