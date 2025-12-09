Потери РФ на 9 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 385-е сутки полномасштабной войны превысили 1,182 млн.

Потери РФ на 9 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 182 610 (+930);
  • танков – 11 403;
  • боевых бронированных машин – 23 691 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 944 (+27);
  • реактивных систем залпового огня – 1 563 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 253;
  • самолетов – 431;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);
  • крылатых ракет – 4 058;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);
  • специальной техники – 4 019 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

