Потери РФ на 9 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 385-е сутки полномасштабной войны превысили 1,182 млн.

Потери РФ на 9 декабря 2025 года

личного состава – около 1 182 610 (+930);

танков – 11 403;

боевых бронированных машин – 23 691 (+2);

артиллерийских систем – 34 944 (+27);

реактивных систем залпового огня – 1 563 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 253;

самолетов – 431;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);

крылатых ракет – 4 058;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);

специальной техники – 4 019 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

