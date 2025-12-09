Украина готова рассмотреть возможность энергетического перемирия с Россией, если такая инициатива поступит со стороны Москвы.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Энергетическое перемирие: Зеленский сделал заявление

Однако, по словам главы государства, российские войска продолжают наносить удары по украинской энергосистеме, и Силы обороны соответственно реагируют на эти атаки.

— Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Это очень важно для людей, — добавил он.

Напомним, российские оккупанты систематически осуществляют обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за значительных повреждений энергообъектов в результате таких ударов по всей стране ежедневно вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

В марте Украина и Россия уже согласовывали энергетическое перемирие. Однако российская сторона нарушала эти договоренности, продолжая бить по энергетическим целям в прифронтовых районах.

Так, противник нанес удар по объектам нефтегазового сектора в Полтаве.

Через несколько дней после старта энергетического перемирия оккупанты атаковали Херсон, оставив без света десятки тысяч жителей.

После этого президент Владимир Зеленский подчеркнул ключевую проблему подобного формата прекращения огня — отсутствие третьих сторон, которые бы контролировали выполнение достигнутых договоренностей.

