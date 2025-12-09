Зеленский: если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то и мы готовы
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией, если Москва тоже будет готова к нему.
- Президент отметил, что РФ продолжает наносить удары по украинской энергетике.
Украина готова рассмотреть возможность энергетического перемирия с Россией, если такая инициатива поступит со стороны Москвы.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
Энергетическое перемирие: Зеленский сделал заявление
Однако, по словам главы государства, российские войска продолжают наносить удары по украинской энергосистеме, и Силы обороны соответственно реагируют на эти атаки.
— Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Это очень важно для людей, — добавил он.
Напомним, российские оккупанты систематически осуществляют обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
Из-за значительных повреждений энергообъектов в результате таких ударов по всей стране ежедневно вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.
В марте Украина и Россия уже согласовывали энергетическое перемирие. Однако российская сторона нарушала эти договоренности, продолжая бить по энергетическим целям в прифронтовых районах.
Так, противник нанес удар по объектам нефтегазового сектора в Полтаве.
Через несколько дней после старта энергетического перемирия оккупанты атаковали Херсон, оставив без света десятки тысяч жителей.
После этого президент Владимир Зеленский подчеркнул ключевую проблему подобного формата прекращения огня — отсутствие третьих сторон, которые бы контролировали выполнение достигнутых договоренностей.