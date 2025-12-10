Вчера поздно вечером россияне снова атаковали дроном гражданское население в Херсоне. Ночью враг беспилотниками нанес удар по району в Черниговской области.

Энергетики в Запорожской области вернули свет более чем 5000 семьям. А Кабинет министров принял решение, чтобы у населения было больше света.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака дронов на Черниговскую область

Ночью россияне нанесли удар по Корюковскому району Черниговской области. Вражеский беспилотник попал в гражданский объект, там произошел пожар.

К ликвидации пожара были привлечены 10 спасателей и две единицы техники ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ситуация со светом в Запорожской области

В Запорожской области энергетики ночью восстановили электроснабжение более 5 тысяч семей, обесточенных в результате российских атак.

Специалисты восстановили линию электропередач, которая была обесточена. Теперь 5200 потребителей снова с электричеством, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сырский о ситуации в Покровске и Мирнограде

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровск и Мирноград остаются хорошо укрепленными районами, оборонительные действия на этих участках продолжаются.

– Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне как минимум шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли, – сказал Сырский.

Что касается Мирнограда, то город не находится в окружении. Логистика в городе затруднена, однако обеспечивается.

Генерал рассказал, что осенью была ситуация, когда в Покровске временно не оставалось украинских военных. Однако впоследствии Силам обороны удалось провести контрнаступательную операцию.

Заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то и Украина это поддержит. Однако российские войска продолжают наносить удары по украинской энергосистеме.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением действенных гарантий безопасности. Основное внимание уделено двустороннему соглашению с США.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже применяет оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан с баллистическими ракетами.

Он также напомнил, что Силы обороны активно применяют ракеты Долгий Нептун, Паляница и Фламинго. По словам президента, Нептуны действительно очень хорошо работают.

Больше света населению

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что Кабмин принял ряд решений, чтобы улучшить ситуацию с отключениями света и дать больше электричества населению.

Областным военным администрациям поручили пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. Из списков исключат потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов. А высвободившиеся объемы света направят населению.

Вражеская атака на Херсон

Вчера, 9 декабря, около 23:00 россияне с помощью дрона атаковали мужчину в Днепровском районе Херсона. 48-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног.

Пострадавший был доставлен в больницу в средней степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 386-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.