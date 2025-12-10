Между Польшей и Украиной продолжаются переговоры о передаче Воздушным силам Украины советских истребителей МиГ-29. О желании отдать МиГ-29 Украине польская сторона заявляла еще в августе прошлого года.

Об этом сообщает Генштаб Войска Польского на платформе X.

Польские истребители МиГ-29 для Украины

Так, Польша планирует передать Украине МиГ-29, поскольку у самолетов истек срок эксплуатации, а перспектив их дальнейшей модернизации нет.

В то же время окончательное решение о передаче Украине самолетов МиГ-29 еще не принято.

— Пожертвование самолетов будет элементом союзнической политики поддержки Украины и поддержания безопасности восточного фланга НАТО. Задачи самолетов МИГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50, — говорится в сообщении польского Генштаба.

Одновременно ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к дронным и ракетным технологиям. Отмечается, что Польша намерена не только компенсировать себе оборудование, но и получить и совместно развивать новые оборонные технологии.

Напомним, что в конце августа 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское правительство согласно передать Украине свои советские истребители МиГ-29, но только тогда, когда получит новейшие самолеты. Речь идет о F-35, которые Варшава заказала в США.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Киева очень важно получить истребители от Польши.

