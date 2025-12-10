РФ ночью атаковала Украину 80 дронами: как отработала ПВО
В ночь на среду, 10 декабря, войска РФ совершили дроновую атаку на Украину, применив 80 ударных БпЛА.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину сегодня, 10 декабря: детали работы ПВО
С вечера вторника, 9 декабря, враг запустил по территории Украины дроны Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений:
- Курск (Россия);
- Приморско-Ахтарск (Россия);
- Миллерово (Россия);
- мыс Чауда (временно оккупированный Крым).
Около 50 из этих дронов – это Шахеды.
По вражеским целям работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Согласно предварительной информации, по состоянию на утро удалось сбить и подавить 50 вражеских БпЛА на юге и востоке Украины.
В то же время зафиксировано попадание 29 дронов на семи локациях.
Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве фиксируют еще несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 386-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.