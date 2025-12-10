Январь — первый месяц нового года, который традиционно считается праздничным периодом. В это время украинцы отмечают новогодние праздники, зимние каникулы, а семьи с детьми часто планируют поездки в горы или в популярные туристические направления.

Сколько украинцы будут отдыхать в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

Сколько выходных в январе 2026 года

Что касается продолжительности, то месяц насчитывает 31 день:

количество рабочих дней в январе составляет 22,

количество выходных дней в январе 2026 года – 9.

Выходные в январе включают только стандартные субботы и воскресенья. Важно отметить, что 1 января, который до войны был официальным праздничным днем, после введения военного положения в Украине не предоставляется как выходной в соответствии с Законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Поэтому в 2026 году 1 число приходится на четверг, и работникам придется отработать полную рабочую неделю.

Ориентировочно школьные каникулы продлятся с конца декабря до середины января. В этом году Министерство образования и науки дало рекомендации, чтобы избежать образовательных потерь из-за длительных отключений электроэнергии и невозможности вести полноценный учебный процесс.

В частности, МОН советует продлить зимние каникулы за счет весенних, но окончательное решение остается за каждой школой, которая может проводить уроки по субботам или продлить обучение до июля.

Перечень январских праздников

Первый месяц Нового года богат праздничными датами.

К самым популярным относятся:

1 января — Новый год, Василиев день;

5 января — Крещенский Сочельник (Навечерие Богоявления);

6 января — Крещение Господне (Богоявление);

7 января — Рождество по юлианскому календарю;

10 число — Всемирный день метро;

12 число — День украинского политзаключенного;

22 января — День Соборности Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Также в этом месяце отмечают День объятий, Всемирный день интроверта, Международный день здоровья души и тела и другие события, которые придают особый колорит зиме.

Несмотря на небольшое количество выходных, постарайтесь подарить родным праздничную атмосферу и новогоднее настроение.

