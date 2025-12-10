Потери врага на 10 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 386-е сутки полномасштабной войны превысили 1,183 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 10 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 183 620 (+1 010) человек;
  • танков – 11 404 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 692 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 969 (+25);
  • РСЗО – 1 563 (+0);
  • средств ПВО – 1253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 066 (+177);
  • крылатых ракет – 4058 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 350 (+107);
  • специальной техники – 4019 (+0).
Читайте также
Карта боевых действий на 10 декабря 2025 года – ситуация на фронте
Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.