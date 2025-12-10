Юлия Соколова, выпускающий редактор
2 мин.
Потери врага на 10 декабря: минус еще 1010 оккупантов и более двух десятков артсистем
Потери врага на 10 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 386-е сутки полномасштабной войны превысили 1,183 млн.
Потери врага на 10 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 183 620 (+1 010) человек;
- танков – 11 404 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 692 (+1);
- артиллерийских систем – 34 969 (+25);
- РСЗО – 1 563 (+0);
- средств ПВО – 1253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 066 (+177);
- крылатых ракет – 4058 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 350 (+107);
- специальной техники – 4019 (+0).
Источник: Генштаб ВСУ
