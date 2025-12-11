По $400 млн для ВСУ: Палата представителей США одобрила оборонный бюджет
Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2026 финансовый год.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.
США выделят по $400 млн на поддержку обороны Украины
Документ предусматривает военный бюджет в размере около $900 млрд.
По $400 млн предлагают направить на поддержку Украины в 2026 и 2027 году.
Голосование состоялось в среду вечером по вашингтонскому времени. За принятие проекта проголосовали 312 конгрессменов, против — 112.
Теперь законопроект передан в Сенат. Ожидается, что верхняя палата рассмотрит и поддержит оборонный бюджет уже на следующей неделе.
Новый документ включает ряд решений, направленных на усиление обороноспособности и поддержку военнослужащих США, в частности улучшение качества жизни военных и членов их семей.
Отдельным пунктом заложено $400 млн помощи для Украины.
Финансирование должно быть направлено на Инициативу содействия безопасности Украины, которая усиливает возможности Вооруженных сил для защиты территориальной целостности, поддерживает реформы и соответствует политическим и военным целям США.
В проекте также содержатся положения о:
- укреплении поддержки союзников по НАТО;
- продолжении реализации инициативы «Безопасность Балтии»;
- запрете министру обороны Пит Хегсет сокращать численность американских военных в Европе ниже 76 тыс. человек.
Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время министерской встречи НАТО в Брюсселе объявила, что правительство Канады выделит $200 млн на закупку оружия в США для обеспечения первоочередных потребностей ВСУ.
Канада уже участвует в программе PURL, которая обеспечивает закупку вооружения в США.
Новый взнос повысит общую сумму канадских отчислений до $890 млн.
Кроме того, Канада дополнительно выделит $35 млн через Комплексный пакет помощи, увеличив свой общий взнос до $180 млн.
Эти средства пойдут на покрытие расходов на топливо, медицинские нужды, связь и другие необходимые закупки.