Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2026 финансовый год.

США выделят по $400 млн на поддержку обороны Украины

Документ предусматривает военный бюджет в размере около $900 млрд.

По $400 млн предлагают направить на поддержку Украины в 2026 и 2027 году.

Голосование состоялось в среду вечером по вашингтонскому времени. За принятие проекта проголосовали 312 конгрессменов, против — 112.

Теперь законопроект передан в Сенат. Ожидается, что верхняя палата рассмотрит и поддержит оборонный бюджет уже на следующей неделе.

Новый документ включает ряд решений, направленных на усиление обороноспособности и поддержку военнослужащих США, в частности улучшение качества жизни военных и членов их семей.

Отдельным пунктом заложено $400 млн помощи для Украины.

Финансирование должно быть направлено на Инициативу содействия безопасности Украины, которая усиливает возможности Вооруженных сил для защиты территориальной целостности, поддерживает реформы и соответствует политическим и военным целям США.

В проекте также содержатся положения о:

укреплении поддержки союзников по НАТО;

продолжении реализации инициативы «Безопасность Балтии»;

запрете министру обороны Пит Хегсет сокращать численность американских военных в Европе ниже 76 тыс. человек.

Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время министерской встречи НАТО в Брюсселе объявила, что правительство Канады выделит $200 млн на закупку оружия в США для обеспечения первоочередных потребностей ВСУ.

Канада уже участвует в программе PURL, которая обеспечивает закупку вооружения в США.

Новый взнос повысит общую сумму канадских отчислений до $890 млн.

Кроме того, Канада дополнительно выделит $35 млн через Комплексный пакет помощи, увеличив свой общий взнос до $180 млн.

Эти средства пойдут на покрытие расходов на топливо, медицинские нужды, связь и другие необходимые закупки.

