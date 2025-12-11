ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, не зависящих от вето Венгрии.

Датское министерство по вопросам ЕС Мари Бьер и еврокомиссар Марта Кос на неформальном заседании Совета по общим делам (в компетенцию этого органа входит также расширение) сообщили о запуске новой линии переговоров с Украиной.

Мари Бьер выразила сожаление относительно того, что правительство Орбана так и не отменило свою блокаду, из-за чего другие европейские страны были вынуждены искать пути ее обхода.

– Многие из нас разочарованы тем, что мы не смогли официально открыть Кластер 1, но я очень горжусь тем, что нам удалось согласовать технический процесс – фронтлоудинг (frontloading), – заявила министер.

Представительница датского голосования отметила, что сегодня был подтвержден этот новый подход.

— И следующее председательство, председательство Кипра сможет его продолжить… Это значит, что процесс расширения с участием Украины не остановился, – сообщила она.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли на технический процесс, и теперь нет опасности вето с венгерской стороны.

– Сегодня страны-члены ЕС дали четкое направление работы… Есть перечень реформ и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ, – заявила она.

Мари Бьер заметила, что этот путь, по сути, означает обход венгерского вето, однако на время. Для закрытия переговорных глав нужно получить согласие всех членов ЕС и это невозможно обойти.

— Процедуры расширения требуют единодушия для открытия переговорных кластеров. Мы не смогли снять эту блокировку, но мы выбрали другой подход… Даже если формально блокада есть, мы можем продолжать техническую работу, которую необходимо проделать (в рамках переговоров). А потом, когда блокада будет снята, мы сможем очень быстро открыть переговорные кластеры и закрыть их, – заявила она.

Со своей стороны вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подтвердил, что Украина начинает движение к вступлению в ЕС по новой схеме.

— Я хочу поздравить нас с тем, что мы нашли способ, как обеспечить, чтобы процесс расширения продолжался в том же темпе, несмотря на то, что формально у нас нет единодушия (для открытия переговорных кластеров), – заявил он.

Качка отметил, что во Львове этот технический процесс был запущен одновременно в отношении первого, второго и шестого кластеров в предстоящих переговорах с ЕС.

– И мы также слышим от кипрского председательства, что они будут продолжать этот процесс, и мы будем готовы к открытию всех 6 кластеров, как только появится политический импульс для этого, – добавил Качка.

