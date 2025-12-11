Полицейские Львовской области выясняют обстоятельства ночного взрыва в частном доме после попадания дрона.

Взрыв на Львовщине: что известно

Около 04:00 правоохранителям сообщили о взрыве в селе Сокольники.

В результате инцидента никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения – повреждены крыша, фасад и несколько жилых комнат.

На месте работают все необходимые экстренные и профильные службы.

Детали происшествия пока устанавливаются.

Напомним, ночью 11 декабря российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказалась гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктура региона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 387 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

