Дрон попал в дом в Сокольниках на Львовщине: тревогу не объявляли
Полицейские Львовской области выясняют обстоятельства ночного взрыва в частном доме после попадания дрона.
Взрыв на Львовщине: что известно
Около 04:00 правоохранителям сообщили о взрыве в селе Сокольники.
В результате инцидента никто не пострадал, однако здание получило значительные повреждения – повреждены крыша, фасад и несколько жилых комнат.
На месте работают все необходимые экстренные и профильные службы.
Детали происшествия пока устанавливаются.
Напомним, ночью 11 декабря российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
Под ударом оказалась гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктура региона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 387 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.