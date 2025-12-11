Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в аэропорту Москвы.

В аэропорту Москвы не смог сесть самолет с премьером Армении

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге после того, как ему было отказано в разрешении на посадку в Москве, пишет издание News.am, ссылаясь на информацию российского медиа Московский комсомолец.

Отмечается, что самолет ACJ319 около часа кружил над Тверской областью, ожидая возможности посадки, но в конце концов был перенаправлен в аэропорт Пулково.

Перебои с воздушным движением были вызваны одной из самых больших атак дронов за последнее время над Московской областью. По данным Министерства обороны, войска ПВО сбили 32 дрона в Московской области за ночь. По словам жителей, взрывы были слышны в Зеленограде, Раменском, Одинцовом и Дубне.

К слову, ранее сообщалось, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию подвергся вероятному вмешательству в работу GPS со стороны России. Из-за этого для приземления самолета использовали бумажные карты.

А недавно самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту не смог сразу приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за неизвестного дрона в воздушном пространстве.

