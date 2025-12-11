Графики отключения света на 12 декабря: данные Укрэнерго и ДТЭК
В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключений света в Украине на 12 декабря
— Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
В Укрэнерго не конкретизируют, какими будут сроки и масштабы ограничений.
— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отмечается в сообщении.
График отключения света в Киеве
Потребители в Киеве могут ознакомиться с графиками почасовых отключений электроэнергии на 12 декабря на официальных ресурсах компании ДТЭК.
График отключения света в Киевской области
Компания ДТЭК обнародовала графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в Киевской области в течение среды, 12 декабря.
График отключения света в Днепре и Днепропетровской области
Компания ДТЭК обнародовала графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в Днепропетровской области в течение среды, 12 декабря.