В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключений света в Украине на 12 декабря

— Завтра, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

В Укрэнерго не конкретизируют, какими будут сроки и масштабы ограничений.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отмечается в сообщении.

График отключения света в Киеве

Потребители в Киеве могут ознакомиться с графиками почасовых отключений электроэнергии на 12 декабря на официальных ресурсах компании ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК обнародовала графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в Киевской области в течение среды, 12 декабря.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

Компания ДТЭК обнародовала графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в Днепропетровской области в течение среды, 12 декабря.

