Первая декада декабря во Львове и по всей Украине была достаточно теплой, что подтвердило предварительные прогнозы. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, средняя температура воздуха в декабре ожидалась на уровне +1,3°С, что на 1-2,6°С выше нормы. Однако в дальнейшем температура будет меняться.

Когда будет первый снег во Львове и какие сюрпризы подготовила погода, читайте в нашем материале.

Прогноз погоды до конца недели во Львове

По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в течение недели погода будет оставаться умеренно теплой. Ветер постепенно будет менять направление с южного на западный и северо-западный, его скорость будет умеренной.

11 декабря температура воздуха в области будет колебаться ночью от 0 до +5°С, днем от +5 до +10°С. Во Львове ночью ожидается +2…+4°С, днем +7…+9°С.

12 декабря во Львовской области будет облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит 0…+5°С, днем +4…+9°С. Во Львове ночью прогнозируется +3…+5°С, днем +6…+8°С.

Отвечая на вопрос, когда выпадет первый снег во Львове, можно сказать, что до конца этой недели его не ожидается, ведь погода достаточно теплая.

Когда будет снег во Львове и наступит похолодание

Украинский синоптик Игорь Кибальчич озвучил ожидаемые погодные условия на неделю. По его данным, местами возможны морозы ниже −10 °С.

В большинстве регионов Украины 11 и 12 декабря будет влажная и пасмурная погода, с небольшими дождями, туманами и моросью. Западный ветер будет умеренным, скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от −1 до +6 °С, днем +2…+7 °С, а на юге и местами в западных областях +8…+10 °С.

С 13 декабря ожидается поступление холодного и сухого воздуха из районов Финляндии и Кольского полуострова. Постепенное понижение температуры начнется с севера и востока, больше всего оно коснется Левобережья.

Ночью температура опустится до −2…−8 °С, днем от −4 до +1 °С. Похолодание будет сопровождаться порывистым северным и северо-западным ветром, который местами будет достигать 15–20 м/с.

Самые низкие температуры прогнозируются 16 декабря, когда в восточных регионах и Днепропетровской области минимальная температура может достичь −9…−12 °С. На Правобережье и юге температура преимущественно останется выше 0 °С, только ночью возможны слабые морозы.

16 декабря западные и юго-западные ветры принесут повышение температуры по всей стране. Ночью ожидается около 0 °С, днем +1…+7 °С.

В течение недели погода будет переменчивой, с чередованием циклонов и антициклонов, колебаниями атмосферного давления и температуры. Устойчивого снежного покрова не предвидится, за исключением высокогорных районов Карпат.

