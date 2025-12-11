В ближайшее время правительство Литвы рассмотрит решение о блокировке связи и выявлении SIM-карт, чтобы остановить запуск контрабандных метеозондов из Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Литва может заблокировать связь через метеозонды из Беларуси

По словам министра, чрезвычайное положение, объявленное по всей стране, позволяет ускорить принятие решений и привлечь больше ресурсов для противодействия контрабанде.

— Вчера я издал первый приказ как руководитель операции. На его основе операторы связи, Министерство транспорта и связи и МВД должны срочно подать предложения по возможному блокированию связи, блокированию и выявлению SIM-карт. Это позволит более эффективно находить контрабандные грузы, прибывающие из Беларуси, — пояснил Кондратович.

Министр заверил, что запланированные меры не повлияют на граждан Литвы.

— На сегодняшний день риска для местных жителей нет. Речь идет скорее об изменении определенных правил. Операторы по-разному подходят к распределению SIM-карт: одни более жесткие, другие более либеральные. Унификация этих правил возможна в будущем, — отметил он.

Кондратович также добавил, что в стране есть случаи, когда люди массово скупают SIM-карты, что создает дополнительные риски.

Министр подчеркнул, что проблема с распространением SIM-карт выходит далеко за пределы вопроса контрабандных метеозондов.

— Мы уже неоднократно обнаруживали так называемые симбоксы — оборудование, которое используется для создания бот-сетей. Во время последней операции было найдено более 20 тысяч SIM-карт, привлеченные к таким ботофермам. Поэтому нам нужно системно обновить правила, найти решения, которые не навредят людям, но обеспечат безопасность, — заявил министр.

Он подчеркнул, что бизнес не должен страдать от новых ограничений, однако общественная безопасность является приоритетом.

Один из таких случаев, вызывающих беспокойство правительства, произошел 9 декабря.

Тогда Литва объявила чрезвычайное положение после очередного появления воздушных метеозондов, которыми обычно переправляют контрабанду из Беларуси.

Правительство попросило парламент предоставить военным и полиции дополнительные полномочия для борьбы с этой угрозой.

Из-за таких воздушных шаров уже неоднократно прекращал работу и аэропорт Вильнюса.

